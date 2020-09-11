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Haberler Altınordu Altınordu, "İçinde İzmir Var" temalı formalarını tanıttı

, "İçinde Var" temalı formalarını tanıttı

1. Lig ekiplerinden , yeni sezon formalarını tanıttı.

Altınordu, İçinde İzmir Var temalı formalarını tanıttı

AA

11.09.2020, 11:04

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, bugün Menemenspor'a konuk olacak A takımın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaların "İçinde İzmir Var" temasıyla hazırlandığı belirtildi.

İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi, Kordonboyu'nun dalgalı kaldırımları ve denize çıkan çizgi çizgi sokaklarını anlatan figürlerin yer aldığı formaların tanıtım videosunda oyuncular Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce'nin yer aldığı kaydedildi.

"BİZ" adı verilen "kaynaşma" sezonuna uygun olarak Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren genç futbolcuların da oynadığı tanıtım filminde gençler, A takım oyuncularına ait formaları soyunma odasından alıp giyiyor ancak sonunda yakalanıyor.

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