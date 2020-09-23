Altınordu’da Ahmet Dereli formaya yakın

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun Adanaspor'dan transfer ettiği hücum oyuncusu Ahmet Derali'nin bu hafta Boluspor deplasmanın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Geçen iki hafta ileri uçta beklenen performansın altında kalan Hüsamettin Yener'in yerine idman eksikliğini kapatan Ahmet Dereli'nin formaya yakın olduğu öğrenildi. Adanaspor'dan uzun uğraşlar sonunda İzmir ekibinin kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu ilk iki hafta forma şansı bulamadı.

AHMET HAZIR KITA BEKLİYOR

Fizik olarak hazır hale gelen 27 yaşındaki gurbetçi oyuncunun idmanlardaki performansı da teknik heyeti mutlu etti. Verilen özel idmanlarla hazır duruma gelen Ahmet Dereli'nin yeni takımıyla Bolu önünde sahaya çıkmak için geri sayım yaptığı bildirildi. Gurbetçi oyuncu Türkiye'de Adanaspor, Hatayspor ve Fethiyespor kulüplerinde forma giydi. Ahmet Dereli, TFF 1. Lig'de görev yaptığı 123 karşılaşmada 19 gol atıp 12 kez gol pası verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ