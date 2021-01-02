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Haberler Altınordu Altınordu - Balıkesir CANLI ANLATIM

- Balıkesir CANLI ANLATIM

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 maçında 'a 2-0, 'a 4-1 yenilerek liderlik koltuğunda zirvede götürdüğü sezonda Play-Off hattından çıkan , ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et 'la karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Altınordu - Balıkesir CANLI ANLATIM

02.01.2021, 19:02

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Alper Çetin düdük çalıyor. Maç koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

İzmir ekibinde koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman forma giyemeyecek.

Ligde 27 puanla 8'inci sırada yer alan Altınordu, son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen 15 puanlı 15'inci sıradaki Balıkesirspor'u yenerek ilk yarıyı 30 puanla tamamlamayı hedefliyor. Altınordu'nun sahaya Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Yalçın, Polat, Birhan, Oğulcan, Hüseyin Altuğ, Ahmet İlhan, Metehan, Enis 11'iyle çıkması bekleniyor.

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