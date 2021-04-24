Altınordu - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Altınordu - Giresunspor maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım kozlarının paylaşacak. İşte Altınordu - Giresunspor maçına dair merak edilenler...

ALTINORDU - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Altınordu - Giresunspor, 25 04 2021 günü Bein Sports 2, TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak.

Ligde 53 puanla 6. sırada yer alan Altınordu, play-off potasındaki yerini korumak için sahaya çıkacak. 7. sırada bulunan Keçiörengücü ile arasında 4 puan fark bulunan İzmir temsilcisi, puan farkını koruyarak iddiasını sürdürmek istiyor. Kırmızı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılması ve Keçiörengücü'nün deplasmanda Balıkesirspor'a kaybetmesi halinde play-off hakkını garantilemiş olacak.



Konuk ekip Giresunspor ise İzmir'e 3 puan için gelecek. Karadeniz temsilcisi, puan kaybı yaşamadan şampiyonluğa ulaşmak istiyor. İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 2-0 kazanmıştı.