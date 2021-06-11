Altınordu’nun gençleri yolcu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun altyapısından yetişen iki genç futbolcuya Misli.Com 2'nci Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'un talip oldu. İzmir ekibi tarafından geçen sezon tecrübe kazanmaları için 2'nci Lig'de yer alan Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderilen stoper Recep Yemişçi ve sağ bek Onur Taha Takır, Trabzon ekibinin dikkatini çekti. Özellikle Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile aynı grupta mücadele eden Karadeniz kulübünün kurmaylarının bu iki oyuncusu yakından takip ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi.

SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY İSTİYOR

Hekimoğlu Trabzon'un yeni sezon için kadrosunda düşündüğü iki genç futbolcu için Altınordu 950 bin TL yetiştirme ücreti ve bir sonraki satışlarından yüzde 50'şer pay talep etti. Karadeniz temsilcisinin, yetiştiricilik bedeli yüksek olan iki futbolcunun transferini bitirmek için süre istediği bildirildi. Kırmızı-lacivertli kulübe önümüzdeki günlerde başka bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.