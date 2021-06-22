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’dan Niyaz bombası

Kırmızı-lacivertli yönetim, ile ’den küme düşen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip oldu. Futbolcunun bonservisi elinde.

Altınordu’dan Niyaz bombası

22.6.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon Play-Off Finali'nde Altay'a kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi, Denizlispor'dan ayrılan yıldız isme kancayı taktı. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu.

Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep Niyaz'ın Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1. Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki İzmir temsilcisi Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.

DENİZLİSPOR'DA FUTBOLA BAŞLADI
FUTBOLA Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu.

HÜSEYİN EROGLU GURBETÇİ AVINDA
ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Almanya'da gurbetçi futbolcuları mercek altına aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin başarılı teknik direktörü Almanya'da scout ekibinin belirlediği yıldız adaylarıyla görüşecek

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