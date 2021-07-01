Altınordu kapış kapış

Altınordu'da iskelet kadroda yer alan oyuncular takımdan ayrılıyor. Kahraman Demirtaş, Emre Nefiz, Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli takımla ilişkisini kesti. Sözleşmesi biten kaptan Sinan Osmanoğlu henüz el sıkışmadı.

Oğulcan Ülgün ise 3 milyon 500 bin TL bonservis bedeliyle Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer oldu. İzmir ekibinin genç yıldızları Enis Destan ve Burak İnce de Avrupa kulüplerinin radarında yer alıyor.

METEHAN DA YUVADAN UÇACAK

Adana Demirspor'da kanat oyuncusu Metehan'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. Adana temsilcisinin, Metehan için 4 milyon TL'yi gözden çıkardığı, Altınordu'nun ise 4 milyon 500 TL'de ısrar ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Mevcut kadrodan 7 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi bugüne kadar dış transferde sadece İstanbulspor'dan Ali Dere'yi bünyesi kattı.

BEZİRCİLİOĞLU DERNEK BAŞKANI

A.ORDU Spor Kulübü Derneği'nin geçtiğimiz gün yapılan genel kurulunda Sinan Bezircilioğlu başkan seçildi. Bezircilioğlu, "Cumhuriyetimiz ile yaşıt kulübümüzde kırgınlıkların giderildiği, tarihi başarılar elde ettiğimiz, amatör branşların yeniden canlanacağız" dedi.