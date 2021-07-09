Burak İnce Bielefeld yolunda

Türk futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü Birinci Lig temsilcisi Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Bielefeld'e transfer olmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisinin Burak İnce için resmi teklif sunan Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Burak İnce'ın yeni sezon öncesi Arminia Biefeld ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

2022 YILINDA GİDEBİLECEK

Manisaspor altyapısında yetişen Burak İnce, 2015 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Genç oyuncu, geçen sezon 28 karşılaşmada 5 gol attı. Sol ayaklı orta saha oyuncusu teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Burak'la daha önce Leverkusen ile Sevilla da ilgilenmişti. Burak, FIFA kuralları gereği 18 yaşına girdikten sonra 2022 yılının ocak ayında yurt dışına transfer olabilecek.