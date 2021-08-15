Altınordu, 90+3'te Keçiörengücü'nden puan aldı

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında Keçiörengücü ile Altınordu karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Keçiörengücü'nün golünü 74. dakikada Issa Djibrilla kaydetti. Altınordu'nun golü 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'den geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu.

Keçiörengücü, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Altınordu, Tuzlaspor'u ağırlayacak.



Ankara Keçiörengücü: 1 - Altınordu: 1

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Cem Özbay

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak (Dk. 80 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu, Vusal Iskandarlı (Dk. 63 Issah), Pululu, Burak Aydın (Dk. 70 Diallo), Erdem Onur Beytaş (Dk. 70 Hamza Gür), Eze

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Ali Dere, Sami Satılmış (Dk. 79 Muzaffer Kocaer), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Hüsamettin Yener), Burak İnce (Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu), Feytullah Gürlük (Dk. 70 Şeref Özcan), Ahmet Dereli (Dk. 70 Enis Destan)

Goller: Dk. 75 Issah Ankara Keçiörengücü, Dk. 90 +2 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 31 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 72 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Talha Yünkuş (Ankara Keçiörengücü)