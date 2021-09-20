Altınordu son nefeste

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, 74 dakika 10 kişi oynadığı maçta Denizlispor'u son dakikada attığı golle 2-1 yendi. 5'te Hüsamettin'in kafa vuruşunda Denizlispor kalecisi Stachowiak meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. 6'da Recep Aydın'ın ortasında Hüsamettin'in kafa şutunda top yan direkte patladı. 11'de Ahmet İlhan'ın sağdan ortasında Oğuz'un ters vuruşunda top direkten geri geldi. 16'da Yusuf Yalçın, Ömer'e faul yaptı, hakem Mert Güzenge kırmızı kartı gösterdi. 19'da Mustafa'nın kullandığı serbest atışta top yan direkte patladı.





AHMET DERELİ SAHNEDE

20'de Darri'nin ara pasında karşı karşıya kalan Mustafa takımını golden etti. 45'te Djedje'nin şutunda topa çizgi üzerinde Rıdvan müdahale etti. Ancak maçın hakemi topun çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi: 0-1. 47'de Ahmet İlhan'ın pasında Recep eşitliği sağladı: 1-1. 52'de Ahmet İlhan'ın sert şutunda tecrübeli kaleci Stachowiak, topu güçlükle kornere çeldi. 64'te Hüsamettin'in çok sert şutunda kaleci Stachowiak topu kornere gönderdi. 84'te Aissati'nin pasında kaleci kaleci Ali Emre, Ömer'in şutuna gol izni vermedi. 90+5'te Ahmet Dereli skoru belirleyen golü kaydetti: 2-1.



EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Ligde geçen hafta G.Birliği'ne 3-2'lik sonuçla yenilen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişime gitti. Eroğlu, savunma ve hücum hattında iki değişiklik yaptı. Savunmada stoper Yusuf Esendemir'in yerine stoper Emircan forma giydi. Eroğlu ileri uçta da formsuz oyuncusu Enis Destan'ı kulübeye çekerken yerine Hüsamettin'i görevlendirdi. Kırmızı-lacivertli ekipte geçen hafta G.Birliği maçında sonradan oyuna girerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Sami ve Metehan dünkü maçta forma giyemedi.





ALTINORDU KIZARDI

DENİZLİSPOR maçının ilk yarısında 16. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun pasında ceza alanı dışında Denizlisporlu Ömer, Yusuf Yalçın ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Mert Güzenge faule karar vererek bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle Altınordu'lu Yusuf Yalçın'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına attı. Altınordulu futbolcular ve taraftarlar, uzun süre hakem Güzenge'ye itirazda bulundu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Altınordu'yu taraftarı Denizlispor karşısında yalnız bırakmadı. Bornova Stadı'nı dolduran yaklaşık 250'ye yakın taraftar 90 dakika boyunca

İzmir ekibine büyük raftar destek verdi. Taraftarlar maç öncesi tüm takımı tribünlere çağırarak motivasyon yükledi.