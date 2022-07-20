Ali Emre’ye Avrupa kancası

Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, bir yıldızını daha Avrupa'ya göndermeyi hedefliyor. Kırmızı- lacivertliler, daha önce bünyesinden çıkardığı Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü Alman ekibi Freiburg'a, Yiğit Emre Çeltik'i Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a ve son olarak Burak İnce'yi Almanya'da Bielefeld'e yollarken, kaleci Ali Emre'yi de Polonya'dan talip çıktı. Daha önce Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Galatasaray'ın gündemine gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Polonya'nın iddialı ekibi Legia Varşova devreye girdi. Galatasaray yönetimi ile Ali Emre için bir süre önce pazarlık masasına oturan Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlamamıştı.

RESMİ TEKLİF GELİYOR

Kırmızı-lacivertlilerin, Ali Emre için en az 1 milyon 500 bin Euro bonservis hedeflediği öğrenilirken, sonraki satıştan da pay talep edilecek. Daha önce de 24 yaşındaki başarılı eldiven için devreye giren Varşova'nın menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı ve en kısa zamanda resmi bir teklifle Altınordu'nun kapısını çalacağı öğrenildi.

KALECİ FABRİKASI

TÜRK futboluna kazandırdığı yıldızlarla dikkat çeken Altınordu, şimdiye kadar 5 kaleci transferi gerçekleştirdi. Daha önceBerke Özer'i Fenerferi bahçe'ye, Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe'yi Trabzonspor'a, Ozan Can Oruç'u Konyaspor'a ve Erhan Erentürk'ü de Bursaspor'a göndererek önemlibir gelir elde eden İzmir önemliekibi, Ali Emre Yanar'ı da Türk futboluna kazandırmayı hedefliyor.

İLK RAKİP KASIMPAŞA

Altınordu, ilk hazırlık maçında bugün Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın konuğu olacak. İkinci kamp dönemini kendi tesislerinde sürdüren İzmir temsilcisi bu özel müsabaka için bugün İstanbul'a gidecek. Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Altınordu Kulübü 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi toplam 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.