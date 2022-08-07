Altınordu’nun Avrupa gururu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kendi bünyesinden çıkardığı bir futbolcunun daha Avrupa'ya transfer olmasıyla büyük gurur yaşıyor. İzmir temsilcisinin altyapısında yetişip geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki santrfor Enis Destan, Karadeniz ekibi tarafından Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gönderildi. Bu transferle birlikte kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar kendi yetiştirdiği 8'inci futbolcuyu Avrupa arenasında izlemenin mutluluğunu yaşayacak.

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Altınordu Kulübü, "Bir evladımız daha Avrupa'da" mesajıyla Enis Destan'ın imza fotoğrafını paylaştı. Fransa'da Olympque Marsilya'da oynayan Altınordu patentli milli yıldız Cengiz Ünder daha önce İtalya'da Roma, İngiltere'de Leicester City forması giydi. Leicester City'de top koşturan milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan Almanya kulübü Freiburg'a transfer olmuştu. Barış Alıcı ve Berke Özer, bir dönem Belçika'da Westerlo'da oynadı. Burak İnce, Almanya'da Bielefeld'de görev yaparken, Yiğit Emre Çeltik Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan Polonya takımı Podbeskidzie'ye geçti. Ravil Tagir ise yeni sezonda Westerlo'da boy gösterecek.