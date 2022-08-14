Altınordu puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta mücadelesinde Altınordu G.Birliği deplasmanından puanla döndü: 3-3. Karşılaşmanın 5. dakikasında G.Birliği ceza alanına gönderilen topta başkent ekibinin savunma oyuncularının topa elle müdahalesi sonrası VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet İlhan takımını öne geçirdi: 0-1. 12. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Barış Alıcı sert bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

GOL SAĞANAĞI SÜRDÜ

Bu golden 5 dakika sonra defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan şık bir vuruşla fileleri gördü: 1-2. 28.'de G.Birliği hücumunda kaleci Ali'den dönen topu İlker tamamladı ve durum 2-2 oldu. 38. dakikada Altınordu'dan Kubilay hakemin faul düdüğünü çaldığını zannederek ceza alanı içinde topu elle tutunca hakem penaltı noktasını gösterdi ancak Gökhan'ın vuruşunu kaleci çıkarttı. 43'te Aksel Aktaş sol çaprazdan orta şut karışımında top filelere gitti: 3-2. Bu golden iki dakika sonra Safa ceza sahasına girer girmez çok güzel vurdu skoru dengeledi: 3-3. 67'nci dakikada Gençlerbirliği hücumunda sağ taraftan gelen pasla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alıcı'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. Maç 3-3 sona erdi.

YiNE ÇOK KONUŞULACAK BiR HATA

G.BİRLİĞİ-ALTINORDU maçının ilk yarısında geçen sezonki Kocaelispor mücadelesinde yaşanan ve çok konuşulan pozisyona benzer bir an yaşandı. 38. dakikada Altınordu oyuncusu Kubilay Aktaş, hava topu mücadelesinde yerde kalan iki oyuncuyu görerek ceza sahası içinde topu eliyle tuttu. Hakem daha önce oyunu durdurmadığı için penaltı verdi. Fakat topun başına Gökhan Gül'ün vuruşunda kaleci Ali Emre başarılıydı. Geçen sezonki Kocaelispor mücadelesinin 86. dakikasında dün penaltıyı kurtaran Altınordu kalecisi Ali Emre hakemin ofsayt düdüğü çaldığını zannederek topu yere bırakmıştı. O sırada ofsayttan doğan bir serbest vuruş söz konusu olmadığı için Kolovos gelip topu ağlara göndermişti.

Altınordu'nun golcüsü Ahmet İlhan eski takımına iki gol atarken gollerden sonra sevinmedi. Benzer bir an Barış Alıcı'nın attığı gol sonrası yaşandı. G.Birliği'nin başarılı ismi de daha önce Altınordu forması giydiği için gol sonrası sevinmedi.