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Altınordu 4’te 4 peşinde

Kırmızı-lacivertliler, Doğanlar Stadı’nda 20.00’de Yeni Malatyaspor’u konuk edecek

28.10.2022

Altınordu 4’te 4 peşinde
Spor Toto 1. Lig'de ilk 6 maçında galibiyet yüzü göremeyip, son 3 karşılaşmada Tuzlaspor (D), Samsunspor ve Denizlispor'u (D) yenerek çıkışa geçen Altınordu, bugün evinde düşme hattındaki Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 11. haftanın açılış maçını Onur Özütoprak yönetecek. Ligde 12 puanla 12. sırada yer alan Altınordu, 6 puanı bulunan 18. basamaktaki rakibini yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Şeref Özcan ve Hasan Hüseyin Acar'ın durumları belirsizliklerini koruyor. Müsabakanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar için 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın, Malatya ekibi önünde Denizli'yi yenen on birde değişiklik yapması beklenmiyor.
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