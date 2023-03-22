Hüsamettin kulübede kaldı

Sezon başında Göztepe'ye transfer olduktan sonra devre arasında Altınordu'ya geri dönen Hüsamettin Yener kulübeye mahkum oldu. Kırmızı-lacivertlilerde geride kalan süreçte üç maçın kadrosunda yer alan deneyimli golcü, bu karşılaşmalarda hep yedek soyundu. Pendikspor maçında 89'da, Göztepe maçında 66'da, Keçiörengücü müsabakasında ise 72'de oyuna dahil olan Hüsamettin bu süreçte etkili bir performans da sergileyemedi. İlk yarıda sarı-kırmızılı formayla sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcu, şimdi de eski takımında on bire girmekte sıkıntı yaşıyor.

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