Altınordu ateşe düştü

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, hayati maçta evinde en ciddi rakibi Erzurumspor'a yenilerek ateşe düştü: 0-1. Karşılaşmaya Altınordu tutuk başladı. 16'da sağ kanattan kullanılan kornerde Sefa'nın ortasında ön direğe hareketlenen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 30'da ceza sahasına giren Emircan topu Ahmet İlhan'a çevirdi. Ahmet İlhan'ın sert şutu savunmadan sekerek kornere gitti. 40'ta Özgür'ün sert şutunda kaleci Ali Emre topa sahip oldu. İkinci yarıya Altınordu baskılı başladı. 56'da Emircan'ın uzaktan sert şutunu kaleci Göktuğ son anda çeldi. Dönen topu kafayla vuran Kerim'in şutu üst ağlarda kaldı.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

64'te Emircan'ın ceza yayından sert şutu direkten döndü. Erdi dönen topu kafayla indirdi. Soldan Metehan'ın şutu ağlarla kucaklaştı. Ancak hakem Mete Kalkavan golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. 80'de Kerim'in ceza sahası sağ çaprazına doğru gönderdiği pasta uygun durumdaki Hüsamettin pozisyondan yararlanamadı. 90+9'da Ufuk pasıyla boş pozisyonda kalan Rosheuvel'in şutunu kaleci Ali Emre çeldi. Karşılaşmayı Altınordu 1-0 kaybetti.

MİNİ YORUM/ Berke ÖZBAY

ARTIK HERKES NEDENİNİ DÜŞÜNSÜN!

ALTINORDU dün lige tutunma açısından hayati bir maça çıktığı Erzurumspor FK karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı ve korku tüneline iyice girdi. Ligde sona yaklaşılırken en büyük düşme adaylarından olan İzmir temsilcisi, geçen sene son anda tutunduğu lige bu kez veda etmeye çok yakın. 1. Lig'de Play-Off finali oynamış ve Süper Lig'in kapısından dönmüş bu kulüp, son iki senedir düşme hattının gediklisi konumuna geldi. Artık herkes şapkayı önüne koysun ve düşünsün

Neyi yanlış yaptıkları, neyi yapamadıkları hakkında kafa yorsun. Dün oynanan maça dönersek İzmir temsilcisi duran toptan yediği golle geriye düştü ancak ardından, özellikle de ikinci yarıda çok net fırsatlar yakaladı. Yine iyi mücadele etti, yine iyi savaştı ancak iyi oyunu skora yansıtamadı. Artık tabiri caizse ölüm-kalım maçında tabelayı lehine değiştiremezsen, rakibin de oyunun

üstüne adeta yatar. Bu mağlubiyetten sonra kaderini gelecek hafta rakiplerinin alacağı sonuca göre şekillendirecek olan kırmızı-lacivertliler, artık mucize bekleyecek