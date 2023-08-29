  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu fırsat tepti

Altınordu fırsat tepti

HABER MERKEZİ
Altınordu fırsat tepti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Altınordu, iki kez öne geçtiği karşılaşmada eline geçen fırsatı kullanamayarak sahadan puansız ayrıldı. Bu sezon ilk kez resmi bir müsabakaya çıktığı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda yakaladığı skor üstünlüğünü koruyamayan kırmızı-lacivertliler, ilk haftayı puansız kapatarak büyük üzüntü yaşadı. Takımın başındaki ilk maçına çıkan teknik direktör Atilla Küçüktaka da göreve yenilgiyle başladı. Öte yandan geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen kadroda yer alıp kulüpten ayrılan sağ bek Rıdvan Koçak, 3'üncü Lig temsilcisi Orduspor 1967 ile sözleşme imzaladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA