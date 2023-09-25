Altınordu ilk puanını aldı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan Altınordu, dün Bursaspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılarak ilk puanını elde etti. İlk üç maçında Nazilli Belediye, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demir'e mağlup olan İzmir ekibi ilk puanını aldı. İlk yarısı golsüz biten müsabakada 51'inci dakikada geriye düşen İzmir temsilcisi, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transferi Devrim Taşkaya'nın 90+2'nci dakikada attığı golle 1 puana kaptı. Mağlubiyet serisine son vererek moral bulan Altınordu'da Devrim'in yanı sıra yine yeni transferlerden stoper Mert Özmen de 11'de yer alarak ilk kez kırmızı-lacivertli formayı terletti. Altınordu önümüzdeki hafta derbide Bucaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.