TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ancak sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu'da tehlike çanları çalıyor. Geride kalan 5 mücadelede galibiyetle tanışamayan ve ligin dibine demir atan İzmir temsilcisi, geçen sezon da 1. Lig'de ilk 5 haftalık süreçte 3 puanı bir arada görememişti. Özellikle son iki sezondur rakiplerine üstünlük kurmakta zorlanan kırmızı-lacivertliler, geçen yıl kötü başladığı 1. Lig'e veda etmişti. Altınordu, bir basamak üstünde bulunan Adıyaman FK karşısında artık kazanarak çıkışa geçmek ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. İzmir ekibinde teknik direktör Atilla Küçüktaka, en yakın rakipleri Adıyaman'ı deplasmanda yenerek kara bulutları dağıtmak istediklerini söyledi.