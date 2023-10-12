Altınordu’ya kupada şok

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Altınordu, sahasında konuk ettiği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne 1-0 yenildi. 10'da Ege'nin sağdan ortasında Onur Ramazan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 32'de Arif'in ceza sahası dışından şutu auta gitti. 37'de Furkan'ın sağdan ortasında Keni Var'ın indirdiği topa Abdullah hareketlendi ancak kaleci izin vermedi. 45+1'de Onur Ramazan'ın kullandığı kornerde Keni Var'ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi. 46'da sağdan Furkan'ın şutu auta gitti.

İKİNCİ YARI ATAMAYANA ATTILAR

49'da Altınordu savunmasında ele çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 50'de atışı kullanan Ahmet Can takımını öne geçirdi: 0-1. 71'de Ercan'ın sert şutunu kaleci Arif son anda kornere çeldi. 81'de Ege'nin ceza alanı yayı üzerindeki şutu kaleci Uğurcan'da kaldı. 85'te Sercan'ın sol kanattan çalımları sonrası şutu auta çıktı ve mücadele konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken İzmir ekibi kupaya veda etti.

KADROYA KUPA AYARI

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, ligde son oynadıkları Adıyaman FK maçına göre kadroda büyük bir değişim yaptı. Küçüktaka, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi karşısında ilk 11'i tamamen değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı ligde az süre bulan isimleri sahaya sürerken, U-19 takımından Ege Arslan ise ilk A takım maçına çıktı.