Altınordu patladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla düşme hattına çakılan Altınordu, evinde Kırklarelispor'u yenerek ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler, karşılaşmaya oldukça istekli başladı. Maçın 6. dakikasında ceza alanı dışında topla buluşan İlkan Seven kırmızı-lacivertli ekibi 1-0 geçirdi. Altınordu kalan dakikalarda da rakibi önünde baskılı oynadı. Altar Han ve Devrim ile birçok pozisyondan yararlanamayan İzmir ekibi soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Altınordu ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 60 dakikada Altar Han, ceza alanı içinde yakaladığı fırsatı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı: 2-0. 75'te bir kez daha sahneye çıkan Altar Han kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek Altınordu'yu rahatlattı. Rakip Kırklarelispor'un cılız ataklarında savunma ve kaleci Serhat oldukça başarılıydı. 90'da sahneye çıkan Sami son sözü söyleyerek Altınordu'yu 4-0 galibiyete taşıdı. Kırmızı-lacivertliler bu galibiyetle derin bir nefes aldı.

KÜÇÜKTAKA'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu, Kırklarelispor karşısına dün iki değişiklikle çıktı. Kırmızı-lacivertlilerin hafta içi mesaisinde Kırşehir önünde sahaya çıktığı on birde yer alan Sami ve Alperen dün ise yedek soyundu. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, bu iki oyuncunun yerine savunmada Yusuf Acer ve orta alanda da Emre'ye şans verdi. İzmir ekibinde Kırşehir yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan Ali Özgün dün maç kadrosunda yer almadı.

KRİTİK GALİBİYET

Dokuz yıl sonra düştüğü 2. Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 8 maçta galibiyet alamayan Altınordu, Kırklareli önünde çok kritik bir zafere imza attı. Kırmızı-lacivertliler 4 puanla haftaya 18. sırada düşme hattında girerken, dünkü galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp 4 basamak birden yükseldi. İzmir ekibi, dünkü rakibi Kırklareli'yi de altına alırken, farklı galibiyetle alt sıralardan uzaklaşma adına da umut verdi.