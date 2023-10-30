Altınordu kendine geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu, önceki gün Zonguldak Kömürspor deplasmanında bu kez 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İlk 8 maçında 4 puanla düşme hattından kurtulamayan İzmir temsilcisi, son 2 haftada topladığı 6 puanla çıkışa geçip tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Puanını 10'a çıkaran kırmızı- lacivertliler, 12. basamağa yükseldi. Zonguldak Kömürspor ağlarını havalandıran isimlerden Altar Han 3, Devrim 2 gole ulaşırken, Furkan Yöntem ise kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.