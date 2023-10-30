  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu kendine geldi

Altınordu kendine geldi

HABER MERKEZİ
Altınordu kendine geldi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanışan Altınordu, önceki gün Zonguldak Kömürspor deplasmanında bu kez 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İlk 8 maçında 4 puanla düşme hattından kurtulamayan İzmir temsilcisi, son 2 haftada topladığı 6 puanla çıkışa geçip tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Puanını 10'a çıkaran kırmızı- lacivertliler, 12. basamağa yükseldi. Zonguldak Kömürspor ağlarını havalandıran isimlerden Altar Han 3, Devrim 2 gole ulaşırken, Furkan Yöntem ise kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA