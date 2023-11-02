Altınordu Devrim’le güldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon kadrosuna dahil ettiği sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya, sergilediği performansla nokta transfer olduğunu gösterdi. Yeni sezon için Amed Sportif'le el sıkıştıktan sonra süre bulamadan Diyarbakır ekibinden ayrılıp İzmir temsilcisine imza atan Devrim, kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 7 maçta 2 gol, 2 asistle oynayarak alkış topladı. Altınordu, Devrim'in skora katkı sağladığı 3 maçta 7 puan topladı. Futbolcu Bursa maçında 1 gol atıp Kırklareli önünde 1 asist yaparken, son olarak 3-1 biten Zonguldak Kömür deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.