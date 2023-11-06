Altınordu kaçamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, evinde ağırladığı 1461 Trabzon ile 2-2 berabere kaldı. 11. dakikada sağ kanattan ortalayan İlkan, topu Devrim ile buluşturdu. Kaleciyi çalımlayan oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 21'de Altınordu savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde bulan Batuhan, beklemeden vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1. 34'te Metehan ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut kullandı ancak top üstten auta gitti. 42'de sağ kanattan ortalanan topa Hasan yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. İlk yarı Altınordu üstünlüğüyle sona erdi. 58'de sağ kanattan ortalanan topu kaleci Serhat sektirdi, topu önünde bulan Ali fileleri havalandırdı: 2-2.

KONUK EKİP BASKI KURDU

74'te Furkan ceza yayı üzerinden şutunu kullandı ancak kaleci Ömer topu tokatlayarak son anda kornere gönderdi. 90+2'de Hakan sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Beklemeden vuruşunu yapan Hurşit, üst direğe takıldı. Maçta başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.