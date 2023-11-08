Altınordu’da Devrim parladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son üç maçında 2 galibiyet, 1 de beraberlik alan ve çıkışa geçen Altınordu'da Devrim Taşkaya golleri atmaya başladı. Sezon başında Amedspor'a transfer olan ancak fikir ayrılıkları nedeniyle takımdan ayrılarak Altınordu'ya imza atan kanat oyuncusu, son oynanan maçta 1461 Trabzon ağlarını da havalandırdı. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 8 maça çıkan Devrim, son iki maçını boş geçmezken toplamda 3 gol, 2 de asistle skor katkısını 5'e yükseltti.

HASAN BERAT'TAN İLK GOL

Öte yandan 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalan İzmir temsilcisinde genç defans oyuncusu Hasan Berat Kayalı, bu karşılaşmada profesyonel kariyerindeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Skor 1-1'ken 43'üncü dakikada takımını öne geçiren 18 yaşındaki milli stoper, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Altınordu sahadan 1 puanla ayrılsa da savunmada görev alan Hasan'ın hücuma katkı sağlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.