  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’nun gücü yetmedi

Altınordu’nun gücü yetmedi

HABER MERKEZİ
Altınordu’nun gücü yetmedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda çıkış yakalayan Altınordu, deplasmanda lider Esenler Erokspor'a mağlup oldu: . Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Alper Karaman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktörü Atilla Küçüktaka 25. dakikada Altar Han'ın yerine Ramazan'ı ve 39. dakikada Devrim'in yerine Sami'yi oyuna aldı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-0 Esenler Erokspor üstünlüğüyle sona erdi. Altınordu, 1461 Trabzon FK ile berabere kaldıktan sonra Esenler Erok'a yenilerek galibiyet hasretini iki maça çıkardı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA