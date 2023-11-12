Altınordu’nun gücü yetmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda çıkış yakalayan Altınordu, deplasmanda lider Esenler Erokspor'a mağlup oldu: . Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Alper Karaman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktörü Atilla Küçüktaka 25. dakikada Altar Han'ın yerine Ramazan'ı ve 39. dakikada Devrim'in yerine Sami'yi oyuna aldı. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-0 Esenler Erokspor üstünlüğüyle sona erdi. Altınordu, 1461 Trabzon FK ile berabere kaldıktan sonra Esenler Erok'a yenilerek galibiyet hasretini iki maça çıkardı.