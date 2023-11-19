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Altınordu tatsız

Evinde çıkış arayan İzmir ekibi rakibine tek golle mağlup oldu. Üst üste puan kayıplarıyla düşme hattının üstüne kadar gerileyen kırmızı-lacivertliler, sahasında Afyon'a yenilmekten kurtulamadı.

BERKE ÖZBAY
Altınordu tatsız

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, sahasında Afyonspor'a 1-0 yenildi. 13'te Furkan Metin'in pasında topla buluşan İlkan, savunmaya rağmen şutunu çekti ancak kaleciyi geçemedi. 28'de Mert'in ortasında altı pas üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet'in açısını kaleci Serhat iyi kapattı, gole geçit vermedi.

İKİ KEZ DİREĞE TAKILDILAR

56'da Furkan Metin'in pasında topla buluşan Onur Ramazan'ın sağ çaprazdan şutu direkten oyun alanına döndü. 64'te Kerem'in soldan ortasında tecrübeli forvet Ergin Keleş klas bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 70'te Devrim'in ceza alanı sağından şutu önce savunmaya ardından direğe çarpıp kornere gitti. 84'te Devrim'in şutu kalecide kaldı. 90+4'te Savaş'ın şutunu kaleci Serhat kornere gönderdi. Maç 0-1 bitti.

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