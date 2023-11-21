Altınordu yine ateşe düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Afyonspor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen Altınordu, 5 hafta sonra yeniden düşme hattına geriledi. Altınordu oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puanda kalırken, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Kırşehir FSK deplasmanda Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı ve düşme hattından kurtuldu. Bu arada Ay-yıldızlılar, Antalya'da oynanan UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Belarus'u 3-1 mağlup ederken, Furkan 57'nci dakikada köşe vuruşunda fileleri havalandırmayı başardı. Yine Altınordu'dan milli takıma alınan Mert Furkan Bayram millilerin kalesini korurken, stoper Hasan Berat Kayalı, 85'inci dakikada oyuna girdi.