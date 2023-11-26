Altınordu için şok iddia

Türkiye'de dün gözler Sibergöz-7 operasyonuna çevrilirken gazeteci Murat Ağırel dünkü köşesinde üç maç ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Ağırel'in geçen sezonki Altınordu- Eyüp maçıyla ilgili sözleri bomba etkisi yarattı. Ağırel, "Altınordu'da oynadığını iddia eden iki kişi (Altınordu Kulübü gözbebeğimizdir. Bu iki kişinin yaptığı, kulübe mal edilmemeli) yabancı numaradan Eyüpspor başkanına mesaj atıyor. 'Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en çok siz hak ettiniz' diyor. Başkan 'İsminiz ne çocuklar' diye soruyor. Futbolcular, 'Bizim için lig bitti sayılır. Başkanım, isim tehlikeli olur bizim için. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz' diye yazıyor. Devam ediyorlar 'Maçı istediğiniz şekilde bitirmenizi sağlarız. Kişi başı 100 bin başkanım' diye bitiriyorlar. Başkan hemen kulübün yetkililerini arıyor ve durumu bildiriyor. Telefon numarası da açık. Numara Gürcistan numarası. Ben de mesajlaşmalar var" ifadelerini kullandı.