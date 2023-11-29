Altınordu sınıfta kaldı

Türk futbolunda yetiştirdiği milli oyuncular, akademi tesisleri ve gelişim liglerindeki başarılarıyla parmakla gösterilen Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen gençler profesyonel ligde hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon 9 yıl sonra 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibinin altyapı patentli futbolcuları A takımın büyük çoğunluğunu oluşturdu. Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivertliler, ilk yarının bitimine 4 hafta kala düşme hattından kurtulamadı. Altınordu çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alıp 11 puanla 17. sırada yer buldu. Kuruluşunun 100. yıldönümünü 26 Aralık'ta kutlayacak Altınordu, 1. Lig'den sonra 2. Lig'de de küme düşme korkusu yaşamaya başladı.