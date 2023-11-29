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Altınordu sınıfta kaldı

HABER MERKEZİ
Altınordu sınıfta kaldı
Türk futbolunda yetiştirdiği milli oyuncular, akademi tesisleri ve gelişim liglerindeki başarılarıyla parmakla gösterilen Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen gençler profesyonel ligde hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon 9 yıl sonra 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibinin altyapı patentli futbolcuları A takımın büyük çoğunluğunu oluşturdu. Beyaz Grup'ta mücadele eden kırmızı-lacivertliler, ilk yarının bitimine 4 hafta kala düşme hattından kurtulamadı. Altınordu çıktığı 14 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alıp 11 puanla 17. sırada yer buldu. Kuruluşunun 100. yıldönümünü 26 Aralık'ta kutlayacak Altınordu, 1. Lig'den sonra 2. Lig'de de küme düşme korkusu yaşamaya başladı.
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