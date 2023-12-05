Altınordu korkuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, 2 sezondur korkulu rüyadan uyanamadı. Geçtiğimiz sezon talihsiz bir şekilde 1. Lig'e veda eden kırmızılacivertliler, bu sene mücadele ettiği 2. Lig'de de beklediği sonuçları alamıyor. Çoğunlukla altyapı menşeili oyuncular ile sahaya çıkan İzmir ekibi, 16. haftanın sonunda yine kendini ateş hattında buldu.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Bu sezon 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi 12 puanla 16. sırada konumlandı. Galip gelmekte zorlanan Altınordu, ilk devrenin bitmesine 3 maç kala yine korkulu rüya görüyor. Önümüzdeki 3 haftada Play- Off hattındaki Yeni Mersin ile karşılaşacak Altınordu, sonra Karacabey Bld ve ardından yine ilk 6 yarışı veren Ankaraspor ile kozlarını paylaşacak. Dipten kurtulmak isteyen İzmir temsilcisi, eski parlak günlerine dönmek istiyor.