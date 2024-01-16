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Altınordu’nun Nazilli kabusu

SEBAHATTİN ALP
Altınordu’nun Nazilli kabusu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu, bu sezon rakibiyle oynadığı 2 maçta da son anlarda kalesinde gördüğü gollerle yıkıldı. Sezonun ilk haftasında iki kez öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği golle sahadan 3-2 yenik ayrılan İzmir ekibi, yine aynı kabusu yaşadı. Bu arada Altınordu U16 takımı, Gelişim Ligi'nden çekildi. Ligden çekilen bu ekipteki yetenekli futbolcuların U17 takımına alındığı belirtildi. Altyapısına yaptığı yatırımlarla Türk futbolunda örnek olan Altınordu, önceki gün Denizli Futbol Sahası'nın açılışını gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli İzmir ekibi sezon başında da Bursa'da bir tesis açmıştı.
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