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Altınordu’dan Koç’a ziyaret

HABER MERKEZİ
Altınordu’dan Koç’a ziyaret
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İstanbul'da bir araya geldi. İzmir ekibinin başkanı Özkan, aynı zamanda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Ayli Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Özkan, Koç ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Özkan'a üzerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin bulunduğu özel formayı hediye ederken, Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Koç'a takdim etti. Bu arada sezon başında kiralık olarak Edirnespor'a giden genç orta saha Mustafa Karaman yeniden kadroya dahil edildi.
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