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Altınordu’dan Arat’a ziyaret

HABER MERKEZİ
Altınordu’dan Arat’a ziyaret
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig'in iddialı ekibi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a nezaket ziyaretinde bulundu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Başkanımız Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a Beşiktaş forması hediye ederken Başkanımız Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Sayın Arat'a takdim etti" denildi. Özkan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da ziyaret etmişti.
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