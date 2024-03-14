Altınordu 100 yaşında

26 Ağustos 1923 yılında kurulan Altınordu Spor Kulübü 100. yaşını düzenlediği görkemli bir gece ile kutladı.Casa De Garden'da düzenlenen geceye Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, Altınordu Spor Kulübünün eski oyuncuları, şu anda Altınordu Spor Kulübünde mücadele eden oyuncular ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede davetlilere hitaben bir konuşma yapan Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu

" Altınordu Spor Kulübü 100 yıllık bir çınardır. Bu çınarın 100 yıldır var olmasını sağlayan, geçmişten bugüne kadar kulübümüzde mücadele eden

tüm sporcularımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bugünün gençleri kulübümüzün nice 100 yıllar yaşaması için çok çalışacaklar çok çabalayacaklardır" diye konuştu. Konuşmaların ardından Altınordu Spor Kulübü marşı hep birlikte seslendirildi.