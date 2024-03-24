Altınordu lideri devirdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde lider Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek rahat nefes aldı. Kırmızı-lacivertliler, 14'üncü dakikada Gökberk'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Erokspor 42'nci dakikada tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Altınordu, 46'ncı dakikada Onur Ramazan'ın golüyle yeniden üstünlüğü aldı: 2-1. Avantajını korumayı başaran İzmir ekibi kalan dakikalarda kalesini gole kapattı ve evinde kazandı. Altınordu bu sonucun ardından 8. galibiyetini alıp 34 puana yükselirken, Esenler Erokspor ise 67 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü.

EVİNDE 5'TE 5 YAPTI

Altınordu son haftalarda sahasında gösterdiği performansla ligde kalma yolunda büyük adımlar attı. Evinde 5'te 5 yaparak 15 puanı hanesine yazdıran İzmir temsilcisi, rakiplerine göz dağı verdi. Evinde yaptığı seriye Bursaspor'u 2-0 yenerek başlayan Altınordu, Ardından sırasıyla Adıyaman FK'yı 2-1, Kırşehir FSK'yı 2-1, Zonguldak Kömürspor'u 3-0ve son olarak da Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

ATİLLA KÜÇÜKTAKA'DAN KADROYA AYAR

ALTINORDU Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka deplasmanda 2-1 kaybedilen 1461 Trabzon kadrosundan 4 ismi değiştirdi. Küçüktaka, Mert Furkan, Hasan Berat, Yusuf Can ve Kaniwar Uzun'un yerine Serhat Özdaşdelen, Alperen Selvi, İlker Akar ve Gökberk Efe'yi sahaya sürdü.