Altınordu’da golcüler yarışıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bir an önce kümede kalmayı garantilemek isteyen Altınordu'da son haftalarda forvet oyuncuları arasındaki forma rekabeti arttı. Sezonun büyük bölümünde gurbetçi santrfor İlkan Sever'i ilk 11'de tercih eden teknik direktör Atilla Küçüktaka, 4 golde kalıp uzun süre gol atamayan öğrencisini kızağa çekti. İlkan'dan sonra golcü tercihini üst üste 3 maçta Keni Var Uzun'dan yana kullanan deneyimli teknik adam, 30'uncu haftada iç sahada 3-0 kazandıkları Zonguldak Kömürspor maçına forvetsiz çıktı. Bu karşılaşmada Keni 46'ncı dakikada, İlkan 87'nci dakikada oyuna girerken, Gökberk ise süre bulamadı.

YERİ GARANTİ OLAN YOK

Teknik patron Küçüktaka bir sonraki hafta 1461 Trabzon deplasmanında yine Keni Var'ı 11'e monte etti. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak iç sahada lider Esenler Erokspor'u 2-1 yendikleri müsabakada ise Gökberk'i 11'de oynattı. Devre arasında yuvaya dönen altyapı patentli Gökberk, 14'üncü dakikada attığı golle kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Küçüktaka kritik maçlarda farklı golcülere şans tanıyarak, "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı verdi.