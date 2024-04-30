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Haberler Altınordu Altınordu kolay pes etmiyor

Altınordu kolay pes etmiyor

HABER MERKEZİ
Altınordu kolay pes etmiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 2 kez geriye düştüğü maçta Karacabey Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, bu sezon 4'üncü kez pes etmeyerek geriye düştüğü bir karşılaşmadan puan çıkardı. Sezonun ilk yarısında Bursa deplasmanında ilk golü kalesinde gören İzmir temsilcisi sahadan 1-1 berabere ayrıldı. İzmir'deki Adıyaman randevusunda 1-0 geriye düşen kırmızı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yine iç sahada oynanan Diyarbekir karşılaşmasında da ilk golü yiyen Altınordu maçı 1-1 tamamlayıp puan kazandı. Altınordu bu maçlarda 5 puan topladı.
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