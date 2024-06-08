Altınordu iş bitiriyor

TFF 2. Lig'de yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altınordu transferde yaptığı erken hamlelerle dikkatleri üzerine çekti. 27 Mayıs'ta teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Olcay Şahan'ı getiren İzmir temsilcisi ardından üst üste 4 gurbetçi oyuncuyla anlaşarak gaza bastı. Kırmızı-lacivertliler, 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında sağ kanat Hüseyin Bulut ile Bahattin Karahan, santrfor Emre Aydınel ve stoper Ali Çırak'la sözleşme imzaladı. Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, Teknik Direktör Olcay Şahan, Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ve Avrupa Scoutu Himmet Kol transfer çalışmalarını sürdürüyor.