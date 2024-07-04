Altınordu’ya 2 gurbetçi daha

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde 2 gurbetçi oyuncuyla daha anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya 4. Lig ekibi Babelsberg 03'ten ayrılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Can Gencel ile 3 yıllık, aynı takımdan 27 yaşındaki forvet arkası Tahsin Çakmak ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Murat Korkmaz ve teknik direktör Olcay Şahan da hazır bulundu.

13 GURBETÇİ OLDU

Altınordu'nun yeni transferleri, takımı üst lige çıkarmak istediklerini ifade etti. Sportif direktör Murat Korkmaz da, "Şu ana kadar kadromuza 9 gurbetçi oyuncu kazandırdık. Önümüzdeki günlerde yine yurtdışında yetişen ve Türkiye'de forma giymiş 2 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. Geçen yılın kadrosunda yer alan Keni Var Uzun ve İlkan Seven ile birlikte toplam 13 gurbetçi oyuncumuz oldu. Bizlere her zaman destek olan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve Özkan ailesine çok teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan, takımın tecrübeli oyuncularından Yusuf Acer'in sözleşmesi de uzatıldı. Murat Korkmaz ile bir araya gelen 27 yaşındaki sol bek 1 yıllık sözleşmeye imza attı.