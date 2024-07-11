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Haberler Altınordu Metehan gitti Mete geldi

Metehan gitti Mete geldi

Altınordu’da kaptan 1461 Trabzon’a giderken, Karaman’dan gurbetçi stoper transfer edildi

HABER MERKEZİ
Metehan gitti Mete geldi
TFF 2. Lig ekibi Altınordu'da hareketli günler yaşanıyor. İzmir temsilcisinde Metehan Yılmaz takımdan ayrılırken, Mete Yıldız transfer edildi. Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştikten sonra A takıma kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansın ardından takım kaptanlığı bandını takan 24 yaşındaki Metehan 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'ya imza attı. Kırmızı- lacivertliler dış transferde ise son olarak Karaman FK formasını giyen 26 yaşındaki gurbetçi stoper Mete'yi bir yıllığına renklerine bağladı. Bu sezon transfer döneminde gurbetçi futbolculara yönelen Altınordu Hüseyin, Bahattin, Emre, Ali, Yusuf, Eren, Alper, Emir Can, Tahsin, Kaan ve son olarak Mete ile 11. takviyesini gerçekleştirdi.
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