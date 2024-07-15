Altınordu’da Ege’ye vize yok

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, üst liglerden kulüplerin radarına giren Ege Arslan'ı satmama kararı aldı. Başkan Özkan, geçen sezon A takım formasıyla 2'nci Lig'de 17 maçta görev yapan ve 2 kez rakip fileleri sarsan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kendisine soran kulüplere kapıyı kapattı. Özkan'ın genç oyuncunun tecrübe kazanmadan gitmesine izin vermeyeceği bildirildi. Son olarak Metehan Yılmaz'ı 9 milyon TL bonservis ücretiyle 1461 Trabzon'a gönderen Altınordu'da kaleci Mert Furkan, stoper Hasan ve orta saha oyuncusu Sami gibi isimlere gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, Ege'yi bu transfer döneminde hiçbir kulübe vermeyeceği kaydedildi. U18 Milli Takımı'nda görev alan Ege'nin profesyonel olduğu Altınordu ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor