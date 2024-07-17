Altınordu’da kamp zamanı

YENİ sezon öncesi çalışmalarına Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde başlayan Altınordu, 5 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarını yapmak üzere dün Kocaeli Kartepe'ye gitti. İzmir ekibi Kartepe kampında 10 gün boyunca yapacağı antrenmanlar ve oynayacağı hazırlık maçlarıyla lige iddialı bir giriş yapmayı istiyor. Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren ekip, dış transferde 12 oyuncuyla el sıkıştı. Altyapı oyuncuları ve gurbetçi futbolcuların yer aldığı bir ekiple yola çıkmaya hazırlanan Altınordu, sezona Birinci Lig hedefiyle başlayacak.