Altınordu’da hedef yüksek

2. Lig ekibi Altınordu'nun A Takım Oyuncu Alım Direktörü Yusuf Kocakaya ve Avrupa Oyuncu İzleme Direktörü Himmet Kol, iyi bir kadro oluşturduklarını ve sezon sonunda hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kocakaya, uzun süredir takip etmiş oldukları oyuncuları takıma kazandırdıklarını belirterek, "7-8 aydır Avrupa'da ekibimizle oyuncuları izledik ve taradık. Bunun sonucunda da istediğimiz oyuncuları takımımıza kazandırdık" dedi. Avrupa Oyuncu İzleme Direktörümüz Himmet Kol da, "Transfer etmek istediğimiz oyuncular Altınordu'nun felsefesine uygun isimler olmalıydı. Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile görüşüp mutabık kaldığımız oyuncuları kampa yetiştirdik" dedi.