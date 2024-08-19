Altınordu’da iki isim takım buldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmeleri sona erdikten sonra gözden çıkarılan iki oyuncu daha yeni adreslerini belirledi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağ bek Furkan Metin, Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertlilerin geçen sezon devre arasında Van Spor FK'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Onurcan Güler ise yine Kırmızı Grup'ta yer alan Erbaaspor'la el sıkıştı. Altınordu'nun geçen sezonki kadrosunda yer alıp yeni sezon öncesi takımdan ayrılan isimler İkinci Lig kulüpleri tarafından adeta havada kapıldı.