Taraftarlardan stat protestosu

YENİ sezonda iç saha maçlarını Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacağını açıklayan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da taraftarlar bu kararı protesto etti. Geçen sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı kullanan kırmızı-lacivertlilerde futbolseverler, 101 yıllık dev çınarı her zaman gönülden desteklediklerini, şampiyonluk iddiası taşıyan bir takımın şehir dışında, ulaşım sorunu bulunan bir yerde ve antrenman sahasında maça çıkmasına karşı olduklarını belirtti. Taraftarlar, "Biz Cumhuriyetin İlk Takımı 1923 Armalı'ya gönül verdik. Onu üst liglerde görmek istiyoruz. Kendisini 'Armanın Yeddiemini' tanımlayan Seyit Mehmet Özkan'ın bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini ve değiştirmesini bekliyoruz. Karar değişmediği sürece canımız kadar sevdiğimiz Altınordu'nun maçlarına gitmeyeceğiz. Deplasmanlarda her zaman olduğu gibi yanında olacağız" dedi. Öte yandan kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi bir oyuncuyu daha A takıma çıkardı. İzmir ekibinde geçen sezon U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Alperen Bekli yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edildi.

ALPEREN A TAKIMDA

İZMİR temsilcisinin altyapısında 6 senedir forma giyen genç savunmacı Alperen geçtiğimiz yıl kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altınordu, Alperen ile birlikte özkaynak sisteminden 7'nci oyuncusunu A takıma almış oldu. Yeni sezon öncesi İzmir ekibi kendi yetiştirdiği gençlerden Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin, Sercan Demirkıran ve Efe Kaan Yıldız'ı A takım kadrosuna çıkarmıştı.