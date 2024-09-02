Altınordu sezona galibiyetle başladı

Türk futbolunda alt yapıya yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Seyit Mehmet Özkan, uzun zamandır A Takım maçlarını tribünden izlemiyordu. Bu yıl TFF 1. Lig hedefiyle başlanan sezonda, A takım teknik heyet ve futbolcularına güvendiğini her fırsatta dile getiren Başkan Özkan, İnegölspor ile oynanan maçtan önceki son çalışmayı da takip etmişti.

ÖZKAN TARAFTARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçı protokol tribünü yerine Altınordu Spor Kulübü Yöneticileri ve taraftarları ile birlikte izleyen Başkan Özkan, maç sırasında da özellikle küçük çocuklarla yakından ilgilendi. Özkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerini de kırmadı.

ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ

Olcay Şahan yönetiminde oynanan ilk maçta İnegölspor'u Sami Satılmış ve Emre Aydınel'in golleriyle 2-0 geçen İzmir ekibinde futbolcular maç sonunda galibiyet coşkusunu saha içinde doyasıya kutladı. Günü izinli geçirecek futbolcular, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Kepezspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

TRİBÜNLERDE DOSTLUK RÜZGARI

Öte yandan Altınordu ile İnegölspor taraftarları arasında dostluk rüzgarları da esti. Her iki takımın taraftarları karşılıklı tezahüratlar yaparak İzmir Marşını hep bir ağızdan okudu.