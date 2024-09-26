Altınordu’da Halil Can gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefiyle mücadele eden Altınordu'da sezon öncesi Uşakspor'dan transfer edilen ön libero Halil Can Cemali, kırmızı-lacivertli formayla 1 dakika bile oynamadan kulüpten ayrıldı. Geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen Uşakspor'da ligde 8, kupada ise 1 müsabakada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu 12 Temmuz'da İzmir temsilcisi ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kamp dönemindeki performansıyla sınıfı geçemeyen Halil Can'ın ilk etapta başka bir kulübe kiralık olarak gönderilmesine karar verildi. Transfer döneminin sona ermesiyle kulüp bulamayan genç futbolcu yönetimle anlaşarak sözleşmesini feshetti.