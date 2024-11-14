Altınordu’da üç isim sınırda

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Karaköprü Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren zirve mücadelesi veren Altınordu'da sarı kart sınırında yer alan 3 futbolcuya dikkatli olmaları konusunda uyarı geldi. İzmir temsilcisinde stoper Mete Yıldız, orta saha oyuncuları Sami Satılmış ve Kaan Baysal bu hafta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Gelecek hafta evinde 1461 Trabzon ile karşılaşacak kırmızı- lacivertlilerde Teknik Direktör Olcay Şahan, öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Genç teknik adam, zirve mücadelesinde tüm oyuncularına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.