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Haberler Altınordu Olcay Şahan’dan gençlere yakın takip

Olcay Şahan’dan gençlere yakın takip

HABER MERKEZİ
Olcay Şahan’dan gençlere yakın takip
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, Altınordu'lu 4 futbolcunun da yer aldığı U20 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçını izlemek üzere İstanbul'a gitti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün oynanacak 20 yaş altı Türkiye-Almanya karşılaşması öncesi Olcay Şahan, eski takım arkadaşı Veli Kavlak'ın çalıştırdığı Beşiktaş U19 takımının antrenmanını ziyaret etti. Altınordu kadrosunda yer alan kaleci Serhat, orta saha oyuncuları Furkan Yöntem ve Sami ile santrfor İlkan, ay-yıldızlı ekibin başarısı için ter dökecek.
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